Quotidiano.net - Piacenza Expo, ritorno al futuro. Vetrina per le nuove tecnologie: "Da sempre al fianco delle Pmi"

Sergio Copelli, coordinatore generale di, qual è il bilancio dell’ultimo anno? "Il 2024 è stato un anno di nuovi eventi ("Due Tempi Bei Tempi", "Moto" e "Aquawatt", una mostra convegno sull’energia idroelettrica) e di conferme nel calendario fieristico di– spiega –. Dala nostra società si caratterizza per la genesi di eventi sperimentali. Un laboratorio di format espositivi innovativi, che grazie alle contenute dimensioni del nostro quartiere fieristico, alla felice ubicazione geografica e al lavoro di uno staff esperto, qui possono trovare terreno fertile. Il 2024 ci ha definitivamente portato fuori dagli effetti post pandemia, che hanno pesato in modo evidente su tutto il sistema fieristico". Quali sono gli obiettivi per il 2025? "Il 2025 si presenta con alcune novità importanti nel calendario fieristico, in attesa dell’evento principale previsto nel 2026, che è Geofluid, la mostra internazionaleattrezzature per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei, un punto di riferimento europeo per il drilling&foundations.