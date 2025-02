Panorama.it - Phenomena di Dario Argento: da film cult a serie tv

Una notizia che ha dell’incredibile:, il capolavoro horror didel 1985, si prepara a rinascere sotto una nuova veste. Dopo quasi quarant’anni dalla sua uscita, il celebreverrà trasformato in unatelevisiva, pronta a conquistare una nuova generazione di spettatori e a riaccendere la passione dei fan storici. L’annuncio arriva direttamente da Titanus Production, erede della storica casa di produzione italiana, che ha deciso di riportare in vita l’universo diattraverso un ambizioso adattamento seriale. Il progetto sarà presentato al festival internazionales Mania, che si terrà a Lilla, in Francia, dal 21 al 29 marzo 2025, con l’intento di attrarre partner per la produzione e la distribuzione della