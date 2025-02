Ilgiorno.it - Petto escavato, che cos’è e come curarlo: la tecnica della campana sottovuoto

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 febbraio 2025 - "Pancia in dentro,in fuori!", tuonavano insegnanti di ginnastica e addestratori militari nel secolo scorso, e anche in tempi più recenti. E forse alcuni steteotipi su risultati che si credono ottenibili solo con l'impegno, la postura e la ginnastica contribuiscono a rendere la vita difficile ai ragazzi che soffrono di un'anomalia denominata "". Mica pochi: ogni anno, circa uno su 300. La storia di Marco Marco, vent'anni, nuotatore a livello agonistico, era uno di loro, anche se lui stesso fatica a crederci dato che a 8 anni aveva dovuto abbandonare lo sport proprio a causa di questa condizione, che gli causava qualche difficoltà respiratoria durante gli allenamenti ma soprattutto lo faceva sentire diverso dagli altri. Marco l'ha superata grazie a una terapia chiamata "vacuum bell", che ha iniziato all'età di 9 anni all'ospedale Niguarda di Milano, uno dei più importanti centri in Italia per il trattamento del, con un percorso dedicato di visite, esami di controllo, supporto psicologico e metodi non invasivi.