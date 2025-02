Ilgiorno.it - Pessano con Bornago è Città che legge. Ottimi numeri col Festival della Poesia

che",conottiene il titolo dal Centro per il libro e la lettura con Anci. Grazie aibiblioteca e al: ufficiali le nuove date e quasi 800 opere inviate da tutta Italia nell’ambito del concorso "La parola che ti affido". Iniziative entrate nella valutazione che punta a valorizzare i comuni che si danno da fare nel diffondere l’amore per i libri. E il borgo dell’hinterland con meno di 10mila abitanti è in prima fila, i prestiti negli ultimi cinque anni sono cresciuti del 35%, arrivando oltre gli 8.600 nel 2024, "un risultato ancora più apprezzabile se si considera l’abitudine sempre più diffusa are contenuti digitali", sottolinea Maria Tomaselli, assessore alla Cultura. L’altro pilastro che ha permesso adi finire sotto i riflettori è il concorso in versi nato nel 2022 e già diventato un appuntamento atteso nel panorama nazionale.