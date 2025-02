Lapresse.it - Pesaro, hashish in cioccolatini e gomme da masticare: un arresto

Nascondeva l’all’interno di pacchetti didae confezioni di note marche di: la Guardia di finanza die Urbino ha arrestato un trentenne, accusato di vendere la droga. I militari hanno sequestrato circa 600 grammi die duemila euro in contanti trovati nel corso della perquisizione a casa dell’uomo, residente nell’hinterland pesarese e con precedenti penali per episodi simili. La sostanza stupefacente era stata porzionata in piccole confezioni da 25 grammi ciascuno.