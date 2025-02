Perugiatoday.it - Perugia, cerca di scappare dai carabinieri: inseguito e bloccato

Leggi su Perugiatoday.it

dihannoun 32enne che ha tentato la fuga dal posto di blocco. Non è andato lontano. L'uomo ha provato anche a disfarsi di 14 grammi di cocaina - già suddivisi in 26 dosi -, ma i militari hanno recuperato i due contenitori che aveva lanciato via. La perquisizione.