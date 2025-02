Ilgiorno.it - “Permesso rosa“. Stalli riservati alle mamme

Leggi su Ilgiorno.it

Zelo, Tavazzano, Montanaso e Cervignano d’Adda, comuni in cui opera l’Unione di polizia locale nord Lodigiano, lanciano gli"con". Le amministrazioni comunali, lavorando di concerto con gli agenti, hanno scelto punti strategici per consentire una sosta agevole a donne in stato di gravidanza o che hanno figli di età inferiore ai due anni. I nuoviperò, saranno accessibili con "" (già ottenibile al Comando, con modulo sul sito del Corpo o via Pec). Al momento sono stati tracciati e sono pronti all’uso ma, appunto, per essere in regola, serve segnalare il proprio stato. "Questa misura si propone di migliorare la mobilità e la sicurezza delle famiglie e delle future, facilitando gli spostamenti nei centri abitati e dove ci sono servizi" dice Angelo Madonini, presidente dell’Unione.