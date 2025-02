Iltempo.it - "Perde la Germania che si è opposta a Donald Trump"

«I tedeschi hanno ancora fiducia nei loro politici. Gli scandali sono pochissimi e l'uso politico della giustizia non esiste. La vera novità è che l'antisistema e non la destra si è ritrovato intorno a una forza chiamata Afd, mentre è stato bocciato chi era al governo». A dirlo il sondaggista Antonio Noto. Possiamo dire che inha vinto innnanzitutto l'affluenza? «Stavolta ha partecipato tanta gente. La verità, però, è un'altra. A quelle latitudini l'affluenza non è mai stata un grande problema. Basta osservare il dato delle ultime europee. In Italia ha votato il 48% degli aventi diritto, mentre inil 65%». Perché i tedeschi si muovono di più quando vengono chiamati alle urne? «Ini politici hanno un livello di reputazione maggiore rispetto al nostro Paese. È difficile che a Berlino ci siano scandali sulla classe dirigente.