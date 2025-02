Liberoquotidiano.it - "Perché vuole solo pacchiste femmine". Stefano De Martino nella bufera, il pesantissimo sospetto | Guarda

Martedì 25 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto daDe. Prima di presentare il nuovo concorrente della trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova rappresentante della regione Umbria. Anche questa volta è una donna. Si chiama Maria, viene da Santa Maria degli Angeli ed è una impiegata. La ragazza ha confessato di essere di origini spagnole, come è facile intuire dall'accento. Come concorrente, in rappresentanza della Regione Toscana, ha giocato Marco, detto "Boia de'". Lui fa l'imprenditore agricolo e si sente più livornese che pisano. Ha deciso di partecipare ad Affari Tuoi insieme alla sua compagna Giovanna. Lei, invece, fa l'impiegata. I due si sono conosciuti sui social, tramite amici comuni. Si conoscono da 5 anni e convivono da quasi 2.