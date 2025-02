Perché Rolex resta il marchio di orologi più importante al mondo

Leggi su Gqitalia.it

ancora ilpiù ricercato al? È indubbio che l'industriaera sia diventata più variegata e interessante negli ultimi anni. Realtà indipendenti come Berneron o Rexhep Rexhepi sfidano i player dominanti in termini di qualità, creatività e fascino. In ogni caso, tenersi aggiornati sulle uscite dei nuovi segnatempo è un po' come essere un appassionato di serie televisive. Non importa quanto popolari possano sembrare titoli come The White Lotus o Severance o quanto i tuoi sui social media e le chat si riempiano, il loro numero di spettatori impallidisce in confronto a quello di programmi veramente di massa del calibro di Yellowstone.