Perché Marte è il Pianeta Rosso? Una nuova scoperta cambia la spiegazione del colore

è chiamatoper ildistintivo della sua superficie: questoderiva dalla presenza di minerali del ferro che si sono ossidati nel suolo marziano, conferendo alla sua superficie la caratteristica tonalità arrugginita. Un nuovo studio ha però dimostrato che la principale componente ossidata non è l’ematite come finora ritenuto, ma la ferridrite, un altro ossido del ferro che si forma solo in presenza di acqua fredda.