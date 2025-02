Serieanews.com - Perché l’Atalanta può vincere lo scudetto: due dati che la rendono favorita su Inter e Napoli

Leggi su Serieanews.com

può davverolo: in alcuni aspetti è addirittura la squadrarispetto ad, eccopuòlo: dueche lasu– SerieAnewsC’è un’atmosfera palpabile di entusiasmo a Bergamo, dovesta vivendo una stagione straordinaria. Dopo aver rifilato un netto 5-0 all’Empoli, i nerazzurri si sono avvicinati alla capolista, ora distante solo tre punti. Una distanza che inizia a sembrare colmabile, specialmente se consideriamo il cammino chepuò percorrere nei prossimi mesi.questa squadra non è solo in lotta per il podio: ha tutte le carte in regola per provare aloha un vantaggio cruciale: zero distrazioniUn fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per il titolo è la totale concentrazione delsul campionato.