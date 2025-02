Tuttivip.it - “Perché Jessica è la seconda finalista”. Grande Fratello, il colpo di scena e poi si scopre tutto

Dopo la proclamazione di Lorenzo come primodel, la puntata del 24 febbraio ha visto un doppio appuntamento cruciale: l’eliminazione di un concorrente e la scelta della prima donna. Un televoto flash ha riservato sorprese, ribaltando le aspettative dei telespettatori.Durante la puntata è stato svelato il risultato del televoto eliminatorio aperto giovedì scorso. A lasciare definitivamente la Casa è stato Iago, mentre Chiara si è rivelata la concorrente più votata, ribaltando le previsioni. A sorpresa, Shaila si è ritrovata al penultimo posto nelle preferenze del pubblico, un dato che ha lasciato tutti senza parole.Ma la vera emozione della serata è arrivata con il televoto flash che ha deciso il secondo, il primo tra le donne. Per determinare le concorrenti da mandare al televoto, gli uomini della Casa sono stati chiamati in Mystery Room per indicare chi, tra le donne, meritasse un posto in finale.