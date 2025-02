Formiche.net - Perché il ritorno alla crescita economica non è in vista. Scrive Zecchini

Non avviene frequentemente che si debbano rivedere in peggio le prospettive sull’andamento economico di un anno poco dopo il suo inizio. Questo è quanto attualmente si profilaluce dei segnali che provengono da vari indicatori. Gli indici Pmi in Germania e Francia non migliorano e restano in bilico tra dee stagnazione. I consumi e più in generale la domanda interna non tira ma rimane debole, come ha sottolineato per l’Italia il Governatore Panetta nell’ultimo incontro all’Abi. Le erogazioni di credito languono, anchele imprese esitano a imbarcarsi negli investimenti necessari per tenere il passo dell’innovazione tecnologica e fronteggiare la concorrenza.La produzione industriale non avanza né in Italia né in Germania che sono i maggiori produttori in Europa, e resta impaludata nel clima d’incertezza che domina a seguito di nuovi sviluppi.