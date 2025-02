Fanpage.it - Perché il governo Meloni ha rinviato il decreto Bollette: tutti i nodi da sciogliere

Leggi su Fanpage.it

Dopo il no di Giorgiasul, bocciato come "non soddisfacente", i ministeri si ritrovano davanti diversida scogliere: dagli ostacoli sulle coperture alla necessità di andare incontro alle richieste di famiglie e imprese evitando lo scontro con Bruxelles.