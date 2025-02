Perché Helena non è finalista Clamoroso al Grande Fratello tutti sorpresi | si scopre cosa c’è dietro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena alnon è la secondadi questa edizioneLorenzo, eletto già settimane fa. Si sapeva che lunedì 24 febbraio il pubblico avrebbe scoperto la primadonna ed è andata così: dopo le preferenze degli uomini della casa e una catena delle donne, al televoto sono andate, Stefania, Amanda e Jessica. Tutte poi convocate in studio da Alfonso Signorini.La modella brasiliana era data per favorita ovunque e da chiunque e invece a trionfare è stata Jessica con il 57,18%, contro il suo ‘misero’ 39,81%. Com’è possibile?al televoto per tornare nella casa aveva ottenuto il 61% delle preferenze contro il 16% di Jessica, ricostruisce il sito Biccy, e alloraha visto sfumare l’opportunità di diventare la prima?Leggi anche: “Ho preso una decisione su Giglio”.