Perché è stata disposta la perizia psichiatrica per il killer di Sharon Verzeni. L'avvocato Giacomo Maj: "Richiesta fondata"

I giudici della Corte d’Assise di Bergamo hanno accolto le richieste di perizie psichiatriche per Moussa Sangare, l’uomo reo confesso dell’omicidio dilaper ildiMaj: “”La donna èuccisa a coltellate a Terno d’Isola la notte tra l 29 e 30 luglio del 2024. Il 15 marzo sarà quindi nominato un perito per valutare sia la capacità di stare in giudizio di Sangare sia la sua capacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio di.Questa mattina ha preso il via il processo che vede imputato il 30enne, presente in aula. Sangare è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. In Tribunale erano presenti il padre, la madre, la sorella e il compagno della vittima, Sergio Ruocco,.