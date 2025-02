Fanpage.it - Perché anche uno schiaffo è sempre sbagliato nell’educazione dei figli: cosa causa la violenza dei genitori nei bimbi

Leggi su Fanpage.it

Sono diversi i casi di cronaca che ancora oggi dipingonoviolenti che in preda alla collera malmenano i. Il pedagogista Luca Frusciello ci ha spiegatoqualsiasi forma disia dannosa e non c'entri nulla con amore per io educazione, spiegandoci le ripercussioni di quegli schiaffisulla vita adulta dei bambini.