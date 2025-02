Lettera43.it - Perché a Pasqua si regalano le uova di cioccolato?

Se c’è una tradizione che più di altre è profondamente legata allaè quella del regalare ledi. Si tratta di una pratica apprezzata tanto dai bambini quanto dagli adulti, che ha origini antiche e che nel tempo si è trasformata. Sulle tavole degli italiani non mancano mai, insieme ai tanti piatti tipici della tradizione culinaria in ogni Regione della Penisola. Ma come sono nate e chi ha avuto l’idea? In parte è opera anche di re Luigi XIV, dello zar Alessandro III e del gioielliere russo Peter Carl Fabergé.Cosa significa regalare leUn allevatore dopo la raccolta di(Getty Images).In antichità era usanza regalare levenivano considerate un oggetto sacro, in quanto custodi di una nvita. Era un augurio di fertilità, prosperità e rinascita nel mondo pagano, già prima dell’arrivo del cristianesimo.