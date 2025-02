Gamberorosso.it - Per seguire le orme del padre alleva mucche di razza Podolica in alta montagna. La storia di un'allevatrice lucana

Leggi su Gamberorosso.it

Invasione di campo? O è l’trice del nuovo millennio, moderna, istruita, comunicativa? In un settore tutto al maschile ladi Ruth Palagano è decisamente singolare. Figlia ditori, laureata in Economia aziendale, questa giovane signoraavrebbe potuto aspirare a una professione certamente più comoda. Ma essendo appassionata di animali fin da bambina, non ha esitato a prendere in mano l’attività di famiglia, a Latronico (Potenza), sui monti del Parco Nazionale del Pollino, facendone un caso insolito di azienda zootecnica, oggi alla quarta generazione.mento di Podoliche nel Parco Nazionale del Pollino nella Az. Agricola Zootecnia Ruth Palagano, di Latronico (Pz)Nell’82 i fratelli Vincenzo e Giuseppe Palagano, terza generazione, realizzarono una prima stalla, acquisirono nuovi terreni e aumentarono il numero dei capi inmento, selezionando la