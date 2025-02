Sport.quotidiano.net - Per l’Ascoli un’altra involuzione. Un’altalena che rischia di pesare

Ascoli, ma che succede? Il doloroso ed eclatante passo falso fatto registrare domenica al cospetto della Ternana probabilmente andrà a generare una serie di attente analisi su ciò che si è visto in campo nel corso dell’incontro. L’altalena di prestazioni offerte dai bianconeri, anche di recente, arrivati a questo punto del campionato impone una seria valutazione delle prove offerte in campo che vanno e vengono ancora con eccessiva intermittenza. Quella vista contro i rossoverdi è stata una squadra completamente irriconoscibile rispetto alla formazione che invece, una settimana prima, aveva saputo soffrire e resistere all’aggressività espressa dal Pescara per poi capitalizzare al meglio le occasioni concesse dall’avversario nella ripresa. Stavolta invece ad essere in vena di regali è stato proprio il Picchio.