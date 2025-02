Metropolitanmagazine.it - Per la seconda volta arriva la collab Elisabetta Franchi x Pronovias (ma questa volta sono abiti da cocktail)

Per lalanon si tratta dida sposa ma dida. La nuova capsule si chiama Colour’s bouquet: il nome non è casuale. Infatti, la linea si ispira ai fiori. E, nel richiamare i fiori, i tessutileggeri e fluidi. La preziosità della collezione è data dai dettagli raffinati, oltre a una palette cromatica che spazia dai toni pastello, come rosa cipria e azzurro cielo, fino al giallo banana e rosso ciliegia.Si chiama Colour’s Bouquet ed è la nuovaSi tratta dimolto eleganti, che conservano inserti in pizzo rivelatori ma eleganti, che mostrano la pelle. Inoltre,presenti dettagli sartoriali, come completi con gonna o pantalone. Tra i dettagli di rilievo, poi, anche alcune lavorazioni come lo stretch plissé.