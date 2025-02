Gqitalia.it - Per K-Way il vento non è un freno ma una spinta

In una Milano grigia sotto una finissima pioggia, K-Way non poteva trovare giornata migliore per celebrare i suoi sessant’anni con una sfilata speciale al Museo della Permanente dove in contemporanea è allestita la mostra in Y/Our Life che racconta l’iconico brand. «Ogni volta che ci prepariamo per uno show» racconta una manciata di ore prima dell’inizio Lorenzo Boglione, «ci interroghiamo se abbia senso per noi o meno una passerella. Non siamo un marchio di moda e quello che facciamo è andare esattamente nella direzione opposta: K-Way vuole essere il brand di tutti i giorni. Però, soprattutto quest’anno, avevamo una storia da raccontare che è la nostra, sono i nostri valori, quelli che ci appartengono da 60anni. Volevamo farlo alla nostra maniera, coinvolgendo artisti e altri brand che come noi sono entrati nel quotidiano».