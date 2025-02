Iodonna.it - Per dimagrire servono ore di cardio? Allenare le gambe le rende troppo muscolose? E gli addominali sono davvero l’arma segreta per avere la pancia piatta? Tutte le risposte della trainer per un workout efficace e adatto alle donne

Leggi su Iodonna.it

Tonificare i muscoli, rimore la silhouette o magari dire addio alla ‘pancetta’: gli obbiettivi posessere diversi da donna a donna, quello che è certo però è che anche sull’namento femminile circolano spesso credenze infondate. Falsi miti che rischiano di vanificare sforzi e buone intenzioni in palestra, ostacolando il raggiungimento dei propri obiettivi. Fitness diet, i 10 alimenti indispensabili per unnamento al top X Per fare chiarezza sul tema e smontare le credenze popolari più diffuse sulfemminile, abbiamo rivolto alcune domande a Serena Sideri, Personaldi Aspresso Roma.