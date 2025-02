Ilfattoquotidiano.it - Per Alberto Trentini il “muro di speranza” per chiederne la liberazione. Fratoianni: “Del suo caso si parla troppo poco”

Undellavirtuale, per chiedere chetorni a casa. Si chiama “Wall of Hope“ la pagina che è stata creata per raccogliere i selfie corredati dall’immagine del cooperante veneziano, arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024 e del quale, a oggi, non si hanno notizie. Intanto la petizione lanciata per chiedere di riportarlo a casa ha superato le 76mila firme. Due giorni fa la madre Armanda Colussosi era rivolta, attraverso una lettera inviata a Repubblica, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando come siano ormai 100 giorni che vive senza notizie dell’unico suo figlio. “Le chiediamo di percorrere tutte le strade, domandando se necessario il contributo di istituzioni anche di altri paesi per porre fine il prima possibile alla detenzione di nostro figlio”, si legge nel suo appello.