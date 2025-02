Pentathlon moderno World Cup Il Cairo 2025 | debutta l’Obstacle Race tutte le azzurre superano le qualificazioni

Leggi su Sportface.it

In Egitto, al, ha preso il via laCupdi. Un momento storico, perché hato anche a livello senior la nuova disciplina a ostacoli che dopo le Olimpiadi di Parigi ha preso il posto dell’equitazione. Una novità per i veterani, mentre non lo è per gli junior che dal 2023 hanno potuto testare la Obstacle, composta da un percorso di 70 m con otto ostacoli. Non è quindi una sorpresa che in testa alleci sia una classe 2011, Farida Khalil. L’egiziana – campionessa di tutto a livello giovanile – ha totalizzato 1442 punti ed è stata la migliore non solo con gli ostacoli, ma anche nel nuoto (02:19.17) e nel laser run (11:55.50), mentre ha chiuso in ottava posizione il ranking round di scherma, che presenta un nuovo format per semifinali e finale (con un seeding round in programma domani che definirà il quadro dell’eliminazione diretta).