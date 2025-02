Oasport.it - Pentathlon, Coppa del Mondo 2025: tutte le azzurre approdano in semifinale al Cairo

Era solo una formalità, dato che delle 39 iscritte 12 erano egiziane e soltanto 6, per la regola dei passaporti, avrebbero avuto accesso alle semifinali, con pass assicurato per le altre 27 atlete: Maria Beatrice Mercuri, Alice Rinaudo, Aurora Tognetti e Valentina Martinescu superano le qualificazioni femminili della prima tappa delladeldimoderno, scattata al, in Egitto. Grande attesa per la nuova disciplina ad ostacoli che per la prima volta in una gara senior internazionale ha sostituito l’equitazione, mentre dal penultimo atto si sperimenterà il nuovo format della scherma, con il seeding round ine la fase ad eliminazione diretta in finale.Nel Gruppo A si registra il dominio della 14enne egiziana Farida Khalil, che chiude con 1442 punti, con un margine di ben 42 lunghezze sulla numero 2 del, la magiara Blanka Guzi.