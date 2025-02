.com - Pensioni anticipate 2025, dati sondaggio: Quota 41 in testa

Leggi su .com

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto unper comprendere i vostri desiderata relativamente alle misure di pensione anticipata che maggiormente vorreste se il Governo vi concedesse libera facoltà di scelta su quando poter accedere alla pensione, nelabbiamo proposto tra le alternative alcune misure attualmente vigenti, alcune che i lavoratori rincorrono da tempo, frutto di proposte emerse in campagna elettorale e mai realmente realizzate, ed altre che invece nascono da proposte che potrebbero vedere la luce se il Governo optasse per tenerle in considerazione. di seguito non solo idelche desirano rispondere in primis alla domanda:: quanti anni, mesi, giorni di lavoro ancora?, ma anche alcune cosiderazioni del Dott. Perfetto, che ricordiamo essere primo firmatario della proposta di RiformaPerfetto-Armiliato-Gibbin.