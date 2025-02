Liberoquotidiano.it - "Pensa solo al matrimonio". Bufera sulla compagna di Marco, De Martino in imbarazzo totale | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De, ha partecipato come concorrente, in rappresentanza della Regione Toscana. Lui, nella trasmissione, è conosciuto come "Boia de'", per via del suo marcato accento toscano e della sua contagiosa siimpatia. Il ragazzo è il titolare di un'azienda agricola e ha deciso di giocare insieme allaGiovanna. Lei, invece, fa l'impiegata. I due si sono conosciuti sui social, tramite amici comuni. Si conoscono da 5 anni e convivono da quasi 2. "Tra un po' ti tocca", ha esclamato il conduttore alludendo alha pescato il pacco numero 17. Ecco, il. Ladisi è distinta in tutto l'arco della puntata per aver lanciato delle frecciatine esplicite al suo ragazzo. Sembra infatti che la donna abbia proprio il desiderio di indossare l'abito nuziale.