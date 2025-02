Lanazione.it - Pendolari costretti sulle barricate: "Nuovi orari e più collegamenti"

Leggi su Lanazione.it

Grande partecipazione all’incontro pubblico organizzato daidel Comitato Roma Firenze. Tra le richieste: un ritorno agliprecedenti agli attuali, un passaggio di competenze tra Regione Toscana e Umbria e l’introduzione di, anche per l’estate. Dopo un primo resoconto sui profondi disagi che stanno vivendo i viaggiatori che utilizzano la linea Roma Firenze e quelli diretti a Terni ed una dettagliata illustrazione delle differenti competenze della Regione Umbria sui treni, rispetto a quelle del Ministero dei Trasporti, sono state elencate, nel dettaglio, le richieste dei. Tra esse: per quanto riguarda i treni regionali un ritorno agliprecedenti al 7 gennaio e un confronto immediato con la regione Toscana, per superare le criticità relative ai lavori che si protrarranno fino al 7 maggio; l’instradamento dei RV diretti a Orvieto sulla linea direttissima tra Settebagni e Orte e la ferma opposizione all’introduzione di nuove fermate e a qualsiasi aumento dei tempi.