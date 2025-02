Inter-news.it - Pedullà: «Napoli calo evidente! Inter non è però imbattibile»

Leggi su Inter-news.it

Ilè in, ma l’non è da meno in questo momento dove le energie fisiche sono poche. Alfredoapre così al big match di sabato su Sportitalia.AVVERSARI – La distanza è solo di punto, è in arrivo uno scontro diretto d’alta quota. Alfredone parla così: «Ildelperché non gli hanno dato un aiuto sul mercato. Nel secondo tempo di Como non c’era una squadra di Antonio Conte. La partita di sabato contro l’vale psicologicamente la stagione, non tanto per i punti. Ildeve rialzarsi, se non accadesse il contraccolpo sarebbe pesante. Non perdere anche andrebbe bene, la gara di questo weekend può essere decisiva veramente per l’annata dell’allenatore salentino. Il pareggio deve arrivare sul campo, Conte caricherà la partita come se fosse da 10.