Ilfattoquotidiano.it - Paura per Andrea Iannone, sfiorato l’incidente con Razgatlioglu in Superbike: “È stato spaventoso” | Video

Nel primo giro della Superpole Racese l’è vista brutta. In curva 4, Toprake Alvaro Bautista sono finiti lunghi e il pilota turco della Bmw ha rischiato di centrare proprio il pilota italiano: “L’inizio della Superpole Race èun po’, ma fortunatamente non è successo niente. Mi sono divertito, però mi è mancato qualcosa in termini di grip. Per Gara 2 abbiamo cercato di essere più forti sotto questo punto di vista e abbiamo trovato ciò che ci serviva”.Superati alcuni problemi che in Gara 1 non gli hanno permesso di andare oltre il sesto posto finale,si è riscattato in Superpole Race (secondo) e Gara 2 (terzo). Due podi di valore per il team Go Eleven, giunto al primo round della2025 a Phillip Island in un ottimodi forma.