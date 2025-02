Lanazione.it - Paura in Maremma, uomo cade da cavallo: è grave

Grosseto, 25 febbraio 2025 –per unche nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio, è rimasto feritomente in seguito a una caduta da. L’incidente è avvenuto al podere Torre Trappola dove è subito scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, l'automedica e l'elisoccorso Pegaso 2. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, l’, grossetano di 40 anni, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente, ma secondo le prime ricostruzioni, ilpotrebbe aver avuto un improvviso scarto, facendo perdere l'equilibrio al cavaliere.