Pattinaggio Tutta la goia di Piergigli | un record che mi auguro faccia storia una rivalsa per me

Il nuovo anno si è aperto nel migliore dei modi per la giovane “scheggia”delmonsanvitese. Nuovoe titolo italiano agli ultimi Campionati di Corsa Indoor, Pescara 2025. Impressioni, racconti e uno sguardo già rivolto alla prossima corsa, la più importanteMONTE SAN VITO, 25 febbario 2025 – Un successo dietro l’altro e tante conferme inanellate dall’atleta monsavitese, Alessio.Una passione per ilin linea nata quasi per caso, che con il tempo si è trasformata in un vero e proprio talento per uno sport, fin troppo spesso rimasto in ombra al grande pubblico, che merita indubbiamente maggior visione.L’entusiasmo, accompagnato dall’intenso lavoro e la voglia di scheggiare sempre più veloce, al di là delle diffcoltà, alla fine hanno premiato.Tutti questo lo sa bene Alessio, appena laureatosi Campione Italiano agli ultimi Campionati Indoor 1 giro crono (rileggi qui.