Unlimitednews.it - Pattinaggio Corsa, titoli a Bramante, Piergigli, Varani e Paluzzi

Leggi su Unlimitednews.it

PESCARA (ITALPRESS) – Secondo weekend dei Campionati Italiani Indoor 2025 dicon più di 1200 atleti partecipanti, oltre 80 società provenienti da tutta Italia. Nel giro ad atleti contrapposti maschile senior trionfo per Alessiodella Luna Sport Academy. Argento per Vincenzo Maiorca, terzo gradino del podio per Duccio Marsili. Nella crono contrapposti femminile senior vittoria della già campionessa mondiale e attuale campionessa europea, Asjache fa il bis, portando a casa anche il titolo assoluto nella 1000m sprint senior. Indoor che sorridono all’abruzzese Eddache si aggiudica oro e titolo nella 5000 metri a punti senior femminile. Pescara porta bene a Giuseppeche centra il suo trentaseiesimo titolo assoluto, nella 5000 metri a punti senior.