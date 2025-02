Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: la squadra di singolo azzurra si raduna a Calenzano. I convocati

Prosegue il lavoro della Nazionale italiana di. Nelle scorse ore infatti il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato il lungo elenco di atleti che prenderanno parte al raduno della specialità individuale, pianificato aper i giorni 8 e 9 marzo 2025. Si tratta di un ritrovo molto importante per i nostri portacolori, alcuni di questi sicuramente coinvolti nel primo impegno internazionale della stagione, le Artistic International Series, in programma a Trieste nel mese di maggio. Tanti I big in lizza: in campo maschile saranno della partita, tra gli altri Danilo Gelao, Alex Chimetto e Mirko Mazzo, mentre in campo femminile i fari saranno puntati su una folta schiera di pattinatrici, tra cui spiccano Giada Romiti, Sara Franceschini, Federica Pizzingrilli e Gioia Fiori.