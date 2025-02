Patrizia Cavazzoni entra in Pfizer come Chief Medical Officer

Leggi su Ildenaro.it

, ex funzionario di alto livello della Fda,a far parte dinuovoha guidato il Center for Drug Evaluation and Research (Cder) dell’agenzia regolatoria statunitense dal 2021 fino a metà gennaio 2025. È uno dei numerosi funzionari di vertice che hanno lasciato l’incarico prima dell’insediamento dell’Amministrazione Trump. Nel nuovo incarico la manager riferirà direttamente a Chris Boshoff, recentemente promosso a capo della R&S e scienziato di punta della pharma Usa. Prima dire a far parte della Fda nel 2018,ha lavorato in Eli Lilly, nella stessae in Sanofi.L'articoloinproviene da Ildenaro.it.