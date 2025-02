Laspunta.it - Patrizia Audino presenta “Il fascino di invecchiare” su Rai Uno nel programma di Gigi Marzullo

La professoressa, veliterna doc, hato all’interno del settimanale televisivo di libri “Milleeunlibro Scrittori in TV”, in onda su Rai Uno e condotto da, la sua ultima fatica letteraria “Ildi– Manuale di sopravvivenza per anziani”. La psicologa e attrice veliterna è stata ospite della trasmissione notturna, in occasione della puntata trasmessa lo scorso lunedì 17 febbraio 2025, dando modo ai telespettatori di scoprire il suo ultimo libro.La professoressaha descritto in maniera sintetica ma assolutamente efficace il contenuto della sua opera, che si configura a tutti gli effetti come un autentico ed innovativo manuale di sopravvivenza per gli anziani toccando un tema di assoluta attualità. L’autrice ha posto infatti l’accento sulla centralità ed importanza dell’anziano nella società moderna, come una vera e propria risorsa.