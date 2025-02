Lanazione.it - Pasticceri, barman e gelatieri: le gare di oggi

Anchea Carrarafiere una giornata di, concorsi e manifestazioni all’insegna del gusto e dell’ospitalità. Questo il programma didi Tirreno Ct e Balnearia, con un ricco calendario di sfide. Proseguono ledel pentathlon e triathlon riservate ai professionisti della cucina, come anche i campionati della Federazione internazionalea gelateria e cioccolateria per il miglior ‘dolce italiano 2025’ nelle due categorie miglior coppa gelato e miglior pralina. In programmaanche la selezione italiana per il ‘The world trophy of professional tiramisù’, e il concorso ‘Miglior uova di Pasqua decorato’. Sca Italy propone invece ‘Latte art throw down 1vs 1’, con due concorrenti che si sfideranno a colpi di ‘latte art’. L’Associazione italianapropone la finale del concorso ‘Premio Tirreno Ct, miglior gelato al gusto noce tradizionale con premiazione alle 18.