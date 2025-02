Metropolitanmagazine.it - Passion Island, Mes Bisous presenta la sua nuova fragranza ad Esxence 2025

In un regno di sabbia dorata e mare cristallino,di MESti avvolge in un abbraccio di libertà. Questo profumo è un invito a fuggire, un viaggio sensoriale dove i sogni e i desideri si accendono in un bagliore così dolce e leggero.All’apertura, le note fresche di limone, bergamotto e lime danzano come onde sotto il sole, mentre un pizzico di zenzero e pepe rosa sussurra promesse di avventure esotiche. Nel cuore, un’esplosione di mango, frutto dellae e ananas si intrecciano con la dolcezza della nettarina e il tocco vivace del ribes nero, creando una melodia fruttata che risveglia i sensi.Il foindo avvolgente di vaniglia, patchouli e legno di cedro, insieme a un abbraccio di sandalo, ambra e muschio, trasforma ogni istante in un sogno palpabile. In questo paradiso, la realtà svanisce e il tuo desiderio è esaudito, mentre le fantasie si espandono, rendendoun’esperienza indimenticabile.