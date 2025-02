Nuovasocieta.it - “Passi, note, emozioni” per ricordare Vanna Piardi: mercoledì 26 febbraio al Teatro Superga di Nichelino

Sono purtroppo ancora moltissime le donne che ricevono una diagnosi di tumore, un dato statistico che rende la prevenzione, con eventuale diagnosi precoce, un’arma importantissima in nostro possesso per combattere questa terribile neoplasia:, scomparsa un anno fa, è tra le donne che hanno combattuto questa battaglia, con coraggio e determinazione.Per ricordarla e sostenere chi si occupa delle persone che soffrono, le sue amiche hanno pensato di mettere in scena lo spettacolo “”, una performance di danza dai ritmi suggestivi e coinvolgenti, in cui si alterneranno sul palcoscenico i giovani allievi della scuola Adriana Cava Jazz Ballete i ballerini del Centro Danza Robilant di Grazia Negro. Prezioso anche il contributo organizzativo di Silvia Bosco e Rossella Noto.