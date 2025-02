Ilrestodelcarlino.it - Parrucchiere in prima linea ’Una piega per lo Ior’, che successo

Domenica l’Istituto oncologico romagnolo ha coinvolto sette città della Romagna e una dell’Emilia in una grande maratona di solidarietà: le donne di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini, Riccione e Argenta sono state tutte convocate per farsi “Unaper lo Ior”, titolo di un evento che vedeva un gruppo di parrucchieri volontari inper dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione di farmaci chemioterapici, per non far mancare loro supporto materiale e psicologico. Ad ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro: tutto il ricavato verrà utilizzato a sostegno del progetto ’Margherita’, servizio di fornitura di parrucche gratuite per coloro che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli in maniera più intima e riservata.