Parolo svela | Lazio Inter? Nei miei ricordi più belli c’è una gara precisa | ecco quale

di Redazione, l’ex giocatore dellain vista della sfida tra i biancocelesti e i nerazzurri ha ricordato una partita per lui molto significativa Il 31 gennaio 2017, la, guidata da Simone Inzaghi, conquistò San Siro sconfiggendo l’con un punteggio di 2-1 in Coppa Italia. Marco, ex giocatore della, ha rievocato quel momento durante un’vista rilasciata a Il Cuoio, un inserto del Corriere dello Sport.le sue dichiarazioni.SULLADEL CUORE DI- «Quellanon la posso dimenticare. Mai pensare che squadre comeo Milan a San Siro alzino bandiera bianca. Nel finale ci fu l’espulsione di Radu e a cinque minuti dalla fine arrivò il gol dei nerazzurri»SPAREGGIO CHAMPIONS CONTRO L’- «Negli anni potevamo fare molta più strada in Europa, eravamo in grado di arrivare fino in fondo.