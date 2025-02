Iltempo.it - Parolin a San Pietro: parte la maratona di preghiera per vegliare il Papa

Leggi su Iltempo.it

«Habemusm» è un grido storicamente accolto dagli applausi scroscianti di Piazza San. Ma al momento unRoma ce l'ha, non vuole perderlo e le mani dei fedeli sono giunte in. Tredici anni fa è stato lo stesso Bergoglio, nel suo discorso inaugurale, a gridare al popolo cristiano: «Pregherò per voi, ma voi fate lo stesso per accompagnarmi nel mio cammino». Nel momento del bisogno la comunità cristiana non si è fatta attendere: ieri sera Piazza Sanha raccolto ladi centinaia di fedeli, alcuni arrivati dall'altradel mondo pur di sostenere Sua Santità in un abbraccio collettivo. I cardinali residenti a Roma, insieme alla Curia Romana e alla Diocesi di Roma, si sono riuniti in piazza alle 21 per pregare il Santo Rosario per la salute di Bergoglio, con il concreto desiderio di ascoltare i sentimenti del popolo di Dio.