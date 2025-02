Ilgiorno.it - Parole e melodie al Manzoni per La Meridiana

in musica, canta gli autori“ è la decima edizione del concerto organizzato dal Lions club Monza Parco, presieduto da Pasquale Cammino (in collaborazione con tutti gli altri club Lions della Brianza) a sostegno della cooperativa sociale La, che da quasi 50 anni gestisce strutture per anziani, malati di Sla e in stato vegetativo. Quest’anno fra i beneficiari si aggiunge la Cooperativa sociale Monza 2000, con una vasta gamma di servizi, tra cui Cascina Cantalupo, dove ospita mamme vittima di violenza con i loro bambini. Appuntamento domenica 16 marzo, alle 17, al teatro, per un omaggio ad alcuni dei più grandi cantautori italiani, da Pino Daniele, Renato Zero, Vasco Rossi, Fabrio De André. Tante le canzoni in programma che verranno eseguite dalle voci di Mara Mazzei, Francesco Lori, Mitia Maccaferri, il peace gospel choir diretto da Gaia Pedrazzin.