Parla di bimbi coi tacchi il libro di Veltroni sulla Costituzione fa infuriare la Lega Ma la verità è un’altra

Nelle scorse ore, undi Walter, intitolato “La più bella del mondo”, è stato regalato all’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Buccinasco, nel milanese. E subito la, tramite le parole del vicepremier e leader politico Matteo Salvini,di indottrinamento gender. Come mai? Il passaggio dello “scandalo” è quello in cui si racconta la storia di un “ragazzo con le scarpe con i”, come se si volesse pubblicizzare la propaganda LGBTQ. In realtà, il testo di, scritto con il docente Francesco Clementidi. E il bambino in questione era Pio la Torre, il deputato siciliano del PCI assassinato dalla mafia il 30 aprile 1982.Per spiegare i valori fondanti della Carta, infatti, i due autori hanno raccontato le storie di dodici bambini ognuna delle quali incarna i singoli valori della legge fondamentale dello Stato.