Paris Hilton, parata di stelle alla festa per i 44 anni della party girl

In pochi a Hollywood sanno dare feste comeper eccellenza. E per il suo compleanno questa volta ha fatto le cose in grande: per festeggiare i suoi 44, l’ereditiera e imprenditrice ha organizzato sabato 22 febbraio una serata casa sua, a Los Angeles, e ha invitato tante star e amici.di star al compleanno didi compleanno disono state avvistate molte amiche di, da Anya Taylor Joy a Sofia Vergara passando per Julia Fox, Sydney Sweeney, Lisa delle BlackPink, Sia, Jessica Alba, Cara Delevingne a Dakota Fng (che ha celebrato anche il suo compleanno). Presenti anche Jenna Dewan, Seth MacFarlane, Ashley Benson, Machine Gun Kelly, Scout Willis, Kiernan Shipka, Diplo e Will.i.am e anche Snoop Dogg, che ha intonato “Happy Birthday” per la festeggiata mentre veniva portata la torta.