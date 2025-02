Lapresse.it - Parigi, getta neonato dal secondo piano di un hotel: fermata turista dagli Stati Uniti

Leggi su Lapresse.it

Una giovane donna statunitense in viaggio per l’Europa è stata arrestata con l’accusa di averto undalla finestra di un, uccidendolo.Il gestoquanto riferito dal procuratore della capitale francese, ilè statoto dalla finestra deldi unlunedì mattina, 24 febbraio. I soccorritori hanno portato ilin ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare. Era stata portata in ospedale per le cure mediche dopo il parto ed è lì che è stata.Il viaggio organizzatoLa donna è arrivata in Europa con un gruppo di coetaneigrazie a un viaggio organizzato da EF Gap Year. “Siamo profondamente scioccati e rattrida questo tragico evento e i nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite in questo momento difficile”, ha detto un portavoce di EF Gap Year, Adam Bickelman, in un comunicato.