Sololaroma.it - Paredes resta a Roma, rinnovo ad un passo: Ranieri spera per Hummels

Leggi su Sololaroma.it

Decimo risultato utile consecutivo in Serie A ed obiettivo Europa riacceso per la, in un periodo che la sta vedendo volare. Il 4-0 al Monza, al netto di un avversario ricco di assenze e più che mai arrendevole, ha dato conferme su come il gruppo sia più che mai coeso, tanto al suo interno quanto con una tifoseria che ha riscoperto il legame con esso dopo mesi difficili. Il magosottolinea proprio questo nel post partita, l’unità d’intenti e la fiducia che aleggia all’interno di Trigoria, la miccia giusta per il presente e per il futuro.Non è un caso che anche le questioni contrattuali abbiano preso piede in queste settimane: Pisilli ha appena firmato il nuovo accordo, Svilar lo seguirà e poi ci sono i capisaldi della squadra: “Voglio che Dybala,facciano parte della squadra del futuro”, dicevapoco prima della fine del 2024, e almeno per due di essi sarà probabilmente così.