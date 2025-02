Latinatoday.it - Parco Falcone Borsellino, variante all'esame dell'amministrazione

Percorsi olfattivi per ipovedenti; il “giardinoe farfalle”; una piena accessibilità per persone disabili; nuove piantumazioni e nuovi sistemi di irrigazione; recinzione per i campi da gioco e per il monumento ai Caduti. Sono alcunee innovazioni deldi Latina.